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НовостиОбщество21 августа 2023 13:19

С 21 августа в Сыктывкаре закрывается официальный пляж

Купальный сезон в Коми завершен
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Сыктывкаре закрывается городской пляж в местечке Кируль

В Сыктывкаре закрывается городской пляж в местечке Кируль

В Сыктывкаре завершен купальный сезон. Единственный официальный пляж в местечке Кируль закрыт с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в мэрии города.

- Городской пляж закрывается с 21 августа 2023 года, - говорится в постановлении.

Напомним, что после зноя и жары в Коми вернулись дожди. В Сыктывкаре 21 августа пообещали переменную облачность без осадков, небольшой дождь и ветер до 10 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +12...+14°С.

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