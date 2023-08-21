Коми заняла первое место по уровню рождаемости в СЗФО

По уровню рождаемости Коми на первом месте среди регионов Северо-Западного федерального округа. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

Коми заняла первую строчку в рейтинге по уровню рождаемости среди регионов СЗФО. Показатель достиг 8,6%.

Как сообщает Комистат, в республике за первые шесть месяцев родились 3 077 детей. Снижение по сравнению с предыдущим годом составило 109 человек.

По оценке экспертов, причиной уменьшения рождаемости кроется в неблагоприятными изменениями возрастного состава населения - сокращением числа потенциальных родителей.

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