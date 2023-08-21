В Коми обнаружили смертельно опасные дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Троицко-Печорском районе прокуратура пресекла нарушения, которые могли привести к ненадлежащей подготовке жилфонда к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В апреле для ряда домов постановлением администрации Троицко-Печорского района была определена управляющая компания. Однако некоторые необходимые работы не включили в перечень. Это могло привести к срыву отопительного сезона и даже к возникновению угрозы жизни и здоровью жильцов.

Так, фундаменты домов никто не проверял. Сотрудники прокуратуры выявили признаки потери несущей способности, деформаций, нарушения теплозащитных свойств дома. В общей сложности работники ведомства обнаружили более 40 подобных нарушений.

– С целью приведения незаконного нормативного акта в соответствие с законом прокуратура внесла в администрацию протест, а главе муниципального района «Троицко-Печорский» – представление, в котором поставлен вопрос о перерасчете тарифа и привлечении лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности, – говорится в сообщении.

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