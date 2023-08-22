Житель Коми решил отомстить соседу и разбил ему автомобиль

Житель Микуня пошел под суд за хулиганство

В Усть-Вымском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Микуня, признав виновным в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, 3 февраля 2023 года житель Микуня проводил время, распивая алкоголь в своей квартире. В какой-то момент ему показалось, что сосед начал стучать в стену. Разозлившись, он взял молоток и разбил автомобиль соседа.

Вину в содеянном он признал частично, настаивая, что мотивом была личная неприязнь, а не хулиганские побуждения. Суд вынес ему наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы.

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