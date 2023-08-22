Житель Коми пойдет под суд за выращенную дому коноплю

В Жешарте мужчину осудят за коноплю дома

В отношении 39-летнего жителя Жешарта утвердили обвинительное заключение по делу о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, в начале 2023 года мужчина выращивал у себя коноплю. После сбора частей растений, он высушил, измельчил и разместил по банкам, впоследствии периодические употребляя ее.

Впоследствии наркотическое вещество изъяли сотрудники полиции. Мужчина свою вину признал в полном объеме, вскоре дело будут рассматривать в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 10-летняя девочка сообщила мошенникам данные карты мамы: оттуда пропало 170 тысяч рублей (подробнее)