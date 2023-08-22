Житель Коми пойдет под суд за выращенную дому коноплю

В Жешарте мужчину осудят за коноплю дома
В отношении 39-летнего жителя Жешарта утвердили обвинительное заключение по делу о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.
По предоставленным данным, в начале 2023 года мужчина выращивал у себя коноплю. После сбора частей растений, он высушил, измельчил и разместил по банкам, впоследствии периодические употребляя ее.
Впоследствии наркотическое вещество изъяли сотрудники полиции. Мужчина свою вину признал в полном объеме, вскоре дело будут рассматривать в суде.
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