В районе Коми собака помогла задержать подозреваемого в краже колбасы

В Коми задержали подозреваемого в краже колбасы

По информации МВД Коми, в Корткеросском районе служебная собака помогла задержать 53-летнего подозреваемого в краже продуктов из магазина. Мужчина, по предоставленным данным, украл колбасу.

В ведомстве сообщили, что неизвестный взломал запасную дверь и похитил с витрины продукты питания на сумму три тысячи рублей. К жилищу предполагаемого преступника привела служебная собака. В тот момент он распивал алкоголь.

Мужчина сознался в содеянном, отметив, что на преступление он решился, когда закончился алкоголь. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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