Движение автомобилей по Стефановской площади в Сыктывкаре останется неизменным

Сегодня, 22 августа, в Коми празднуется День Республики. Как сообщили в мэрии Сыктывкара, движение автотранспорта по Стефановской площади останется неизменным.

Ранее сообщалось об ограничении движения на время проведения мероприятий с 8:00 до 16:00 22 августа.

Вчера, 21 августа, было принято решение о том, что на данном участке движение автотранспорта будет открыто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Вымском районе неустановленный водитель устроил ДТП, в котором пострадал подросток (подробнее)