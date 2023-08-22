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НовостиОбщество22 августа 2023 7:19

Движение автомобилей по Стефановской площади в Сыктывкаре останется неизменным

В мэрии Сыктывкара сообщили, что движение автотранспорта по Стефановской площади останется неизменным
Источник:kp.ru
Движение автомобилей по Стефановской площади в Сыктывкаре останется неизменным

Движение автомобилей по Стефановской площади в Сыктывкаре останется неизменным

Сегодня, 22 августа, в Коми празднуется День Республики. Как сообщили в мэрии Сыктывкара, движение автотранспорта по Стефановской площади останется неизменным.

Ранее сообщалось об ограничении движения на время проведения мероприятий с 8:00 до 16:00 22 августа.

Вчера, 21 августа, было принято решение о том, что на данном участке движение автотранспорта будет открыто.

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