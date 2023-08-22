В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

В столице Коми в связи с проведением работ по устранению утечки на теплосетях перекроют движение от улицы Пушкина до улицы Д. Каликовой. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Сыктывкара.

Движение будет осуществляться по утвержденной схеме. Ограничение движения будет действовать с 8:00 23 августа до 23:00 24 августа.

Маршрут № 3:

В прямом направлении: ул. Советская — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Советская — далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Советская — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Советская — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: «Русская гимназия»

Временные остановочные пункты: «Дом художников» (в прямом направлении), «Баня № 3» (в обратном направлении).

Маршрут № 5:

В прямом направлении: ул. Советская — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Советская — далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Советская — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Советская — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: «Русская гимназия»

Временные остановочные пункты: «Дом художников» (в прямом направлении), «Баня № 3» (в обратном направлении).

Маршрут № 7:

В прямом направлении: ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — далее по маршруту.

В обратном направлении: СЛЕДУЕТ ПО СВОЕЙ УТВЕРЖДЁННОЙ СХЕМЕ.

Незадействованные остановочные пункты: «Русская гимназия», «Баня № 3»

Временные остановочные пункты: НЕТ.

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