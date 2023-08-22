За неделю в Коми потушили 44 лесных пожара

С 14 по 20 августа сотрудники Коми лесопожарного центра совместно с местными жителями потушили 44 лесных пожара. Площадь возгорания составила 216 га.

В тушении принимали участие более 139 человек. В течение 68 часов с помощью вертолетов осуществлялась вывозка и доставка специалистов к местам возгораний.

Всего в Республике Коми с начала пожароопасного периода произошло 127 пожаров. Их площадь составила более 1,3 тысячи гектаров, сообщили в Минприроды РК.

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