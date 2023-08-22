В Сыктывкаре на трех участках возведут новые жилые дома

На трех участках в Сыктывкаре возведут новые жилые дома. Для данных целей необходимо расселить 20 аварийных домов, сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Вчера, 21 августа, постановление было подписано Эльмирой Ахмеевой, зампредом правительства РК. Из документа следует, что было принято решение о застройке территорий на трех участках площадью 1 245, 2 454 и 54 292 квадратных метра.

Срок реализации решения о развитии территорий составляет десять лет со дня вступления постановления в силу.

До 2026 года будут расселены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными, по адресам:

1) ул. 28 Невельской Дивизии, д. 71;

2) ул. 28 Невельской Дивизии, д. 75;

3) ул. Кирпичная, д. 10;

4) ул. Оплеснина, д. 29;

5) ул. Оплеснина, д. 31;

6) ул. Оплеснина, д. 33;

7) Октябрьский проспект, д. 61;

8) Октябрьский проспект, д. 67;

В срок до 2027 года расселят многоквартирные аварийные дома по адресам:

1) ул. 28 Невельской Дивизии, д. 28;

2) ул. 28 Невельской Дивизии, д. 32;

3) ул. 28 Невельской Дивизии, д. 73;

4) ул. 28 Невельской Дивизии, д. 69;

5) ул. Катаева, д. 6;

6) Октябрьский проспект, д. 65;

До 2028 года будут расселены аварийные многоквартирные дома по адресам:

1) ул. 28 Невельской Дивизии, д. 24;

2) ул. 28 Невельской Дивизии, д. 26;

3) ул. Катаева, д. 2;

4) ул. Катаева, д. 4;

5) ул. Кирпичная, д. 12;

6) Октябрьский проспект, д. 63.

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