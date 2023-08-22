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НовостиОбщество22 августа 2023 10:49

В Сыктывкаре началось асфальтирование на улице Католикова

Рабочие начали укладывать асфальт на улице Католикова в Сыктывкаре
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре началось асфальтирование на улице Католикова

В Сыктывкаре началось асфальтирование на улице Католикова

В столице Коми начали асфальтировать улицу Католикова. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день рабочие уже уложили первый слой асфальта почти на половину дороги. В скором времени подрядчик уложит финишный слой.

Дорогу должны будут доделать до конца августа текущего года.

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