В Сыктывкаре началось асфальтирование на улице Католикова

В столице Коми начали асфальтировать улицу Католикова. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день рабочие уже уложили первый слой асфальта почти на половину дороги. В скором времени подрядчик уложит финишный слой.

Дорогу должны будут доделать до конца августа текущего года.

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