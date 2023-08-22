Усинец заплатит 10 тысяч рублей за оскорбление мужчины в магазине

Суд взыскал 10 тысяч рублей с жителя Усинска, оскорбившего посетителя в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина, находясь в помещении магазина, оскорбил незнакомца, чем унизил его честь и достоинство.

Конфликт между мужчинами произошел из-за того, что истец попросил усинца прекратить нецензурно выражаться в магазине в присутствии посторонних.

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