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НовостиПроисшествия22 августа 2023 11:49

Мотоциклист врезался грузовик: пострадавший оказался в больнице

В Коми мотоцикл отбросило на автобусную остановку после столкновения с КамАЗом
Источник:kp.ru
Мотоциклист врезался грузовик: пострадавший оказался в больнице

Мотоциклист врезался грузовик: пострадавший оказался в больнице

Вчера, 21 августа, в Республике Коми мотоцикл Honda столкнулся с КамАЗом. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло в направлении Сыктывкара со стороны Кирова.

47-летний мотоциклист во время обгона врезался в грузовик, который поворачивал налево. От удара водителя двухколесного транспорта отбросило на автобусную остановку. Он получил сотрясение мозга, закрытую ЧМТ, ушиб таза.

Пострадавший был доставлен в больницу. От более тяжких последствий его спас мотошлем.

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