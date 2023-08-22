Мотоциклист врезался грузовик: пострадавший оказался в больнице

Вчера, 21 августа, в Республике Коми мотоцикл Honda столкнулся с КамАЗом. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло в направлении Сыктывкара со стороны Кирова.

47-летний мотоциклист во время обгона врезался в грузовик, который поворачивал налево. От удара водителя двухколесного транспорта отбросило на автобусную остановку. Он получил сотрясение мозга, закрытую ЧМТ, ушиб таза.

Пострадавший был доставлен в больницу. От более тяжких последствий его спас мотошлем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Усинец заплатит 10 тысяч рублей за оскорбление мужчины в магазине (подробнее)