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НовостиПроисшествия22 августа 2023 12:19

Жительница Усть-Куломского района села пьяной за руль и потеряла машину

В Коми женщина села за руль в состоянии опьянения и лишилась автомобиля
Источник:kp.ru
Жительница Усть-Куломского района села пьяной за руль и потеряла машину

Жительница Усть-Куломского района села пьяной за руль и потеряла машину

35-летняя жительницу Усть-Куломского района села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил ее к 150 часам обязательных работ, а также конфисковал автомобиль «Лада» четырнадцатой модели и лишил водительских прав на 2 года.

Все произошло 18 марта текущего года. Женщина, которая уже была лишена прав за пьяное вождение, вновь села за руль в состоянии опьянения. Сотрудники ДПС остановили автомобиль и отстранили ее от управления.

Свою вину женщина признала.

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