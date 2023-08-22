Жительница Усть-Куломского района села пьяной за руль и потеряла машину

35-летняя жительницу Усть-Куломского района села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил ее к 150 часам обязательных работ, а также конфисковал автомобиль «Лада» четырнадцатой модели и лишил водительских прав на 2 года.

Все произошло 18 марта текущего года. Женщина, которая уже была лишена прав за пьяное вождение, вновь села за руль в состоянии опьянения. Сотрудники ДПС остановили автомобиль и отстранили ее от управления.

Свою вину женщина признала.

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