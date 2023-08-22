В Коми женщина отправила мужа в санаторий, пригласила домой парня и лишилась 160 тысяч рублей

Фигуранта будут судить Фото: Олег ЗОЛОТО

В Троицко-Печорском районе 21-летнего жителя Екатеринбурга обвиняют в краже почти 160 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июне женщина отправила мужа в санаторий, а сама пошла в бар. Там она познакомилась с приезжим. Молодого человека не раз судили за кражи. Уралец приехал в Троицко-Печорск на заработки. Жительница Коми пригласила его к себе домой. Она решила угостить молодого человека и попросила купить алкоголь и продукты. Деньги она взяла из сейфа, который забыла закрыть.

Спустя некоторое время гость внезапно стал собираться. Уралец заявил, что ему нужно на работу. После этого жительница Коми обнаружила пропажу 159 тысяч рублей.

Молодой человек купил на украденные деньги на авиабилеты бизнес-класса в Екатеринбург с пересадкой в Санкт-Петербурге. На родине его встретили полицейские. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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