Житель Коми едва не убил своего родного отца ножом

Перед судом предстанет житель Ухты по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ухте 35-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми.
По информации ведомства, ухтинец в день инцидент был изрядно пьян. Мужчина стал ругаться с отцом и внезапно схватился за нож. Буквально за секунду он оказался рядом с потерпевшим и ударил его в грудь. К счастью, отцу удалось выжить.
- Следователем собрана доказательственная база, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.
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