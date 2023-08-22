В одном из городов Коми 23 августа начнется отопительный сезон

По результатам гидравлических испытаний тепловых сетей устранены все выявленные дефекты Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В дома Воркуты начнут подавать тепло. Об этом сообщает пресс-служба Коми филиала «Т Плюс». Запуск котельных запланирован на 23 августа.

- Необходимое оборудование включено в работу, с персоналом проведены дополнительные инструктажи, запасы топлива на всех объектах превышают нормативные. По результатам гидравлических испытаний тепловых сетей устранены все выявленные дефекты, - заявили в пресс-службе.

Известно, что тепло в дома воркутинцев начнет поступать не раньше четверга. Как объяснили в администрации города, необходимо полное заполнение системы для подачи отопления.

Добавим, что в течение семи дней, как тепло появится в Заполярье, круглосуточно будут дежурить специалисты во избежание коммунальных аварий.

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