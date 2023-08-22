Выносили людей на руках: в День республики в сыктывкарском общежитии случился пожар

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Во вторник, 22 августа, в Сыктывкаре горел многоквартирный дом, оттуда эвакуировались 50 человек, еще 15 удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел на улице Ленина. В девятиэтажном доме №75 загорелась квартира. На место прибыли пожарные. К тому времени из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек. Еще 15 жильцов спасли сотрудники МЧС. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

По словам очевидцев, во время происшествия пожарные выносили людей из огня на руках.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, сыктывкарское надзорное ведомство контролирует ход проверки, которую организовали дознаватели МЧС. Они должны выяснить, из-за чего произошел пожар.

– Причины возгорания будут проанализированы прокуратурой для установления оснований инициирования дополнительных проверок соблюдения законодательства о пожарной безопасности, – говорится в сообщении.

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