Сыктывкарец дал ложные свидетельские показания: его оштрафовали на 7 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывдинском районе 36-летнего жителя Сыктывкара признали виновным в даче заведомо ложных свидетельских показаний. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В прошлом году сыктывкарца не раз допрашивали. Мужчина был свидетелем по уголовному делу, а обвиняемым – его знакомый. Последнему инкриминировали повторное вождение в пьяном виде. Сыктывкарец утверждал, что его знакомого не было за рулем. Однако водителя все равно признали виновным.

На сыктывкарца же завели уголовное дело о даче заведомо ложных показаний. Суд оштрафовал жителя столицы Коми на 7 тысяч рублей.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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