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НовостиПроисшествия22 августа 2023 15:31

Житель Коми умер, пока чинил автомобиль

В Усинске ремонт автомобиля обернулся гибелью рабочего
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
При выполнении работ по ремонту автомобиля работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

При выполнении работ по ремонту автомобиля работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усинске произошел смертельный случай на производстве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, 21 августа работник ООО «ДТК Ямал» ремонтировал автомобиль. При починке машины он получил смертельные травмы.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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