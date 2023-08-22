Житель Коми умер, пока чинил автомобиль

При выполнении работ по ремонту автомобиля работник получил травмы, несовместимые с жизнью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усинске произошел смертельный случай на производстве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, 21 августа работник ООО «ДТК Ямал» ремонтировал автомобиль. При починке машины он получил смертельные травмы.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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