На трассе Сыктывкар - Усинск - Нарьян-Мар отремонтируют дорогу Каджером - Кожва

В Республике Коми автодорогу Каджером - Кожва на трассе Сыктывкар - Усинск - Нарьян-Мар планируют отремонтировать. Заявка размещена на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в 15,8 млн рублей.

Желающие принять участие подрядные организации могут подать документы до 30 августа. Подрядчик, с которым будет заключен договор, будет определен 1 сентября.

Согласно документации, проектно-изыскательные работы и подготовка документации запланированы на 2023-2024 годы, а строительство объекта - на 2025-2026 годы. Протяженность участка автодороги составляет порядка 40 километров.

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