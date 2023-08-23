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НовостиПроисшествия23 августа 2023 9:18

Жительница Усть-Цилемского района создала выдуманную интим-анкету, чтобы опозорить женщину

В Коми женщину привлекли к ответственности за выдуманную интим-анкету
Источник:kp.ru
Жительница Усть-Цилемского района создала выдуманную интим-анкету, чтобы опозорить женщину

Жительница Усть-Цилемского района создала выдуманную интим-анкету, чтобы опозорить женщину

Суд приговорил жительницу Усть-Цилемского района к 120 часам обязательных работ за выдуманную интим-анкету. Свою вину она признала, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Подсудимая публично оклеветала женщину в социальной сети «ВКонтакте». Она разместила на стене интим-анкету, которая содержала ложные сведения о том, что гражданка оказывает интимные услуги.

Размещенный текст подсудимая придумала сама, чтобы опорочить честь и достоинство потерпевшей.

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