В одном из городов Коми открыли новую «умную» спортплощадку

В Ухте состоялось открытие новой «умной» спортивной площадки

Вчера, 22 августа, в Ухте состоялось открытие новой «умной» спортплощадки. На ней смогут заниматься все желающие, а также будут проводиться уроки физкультуры для учащихся двух школ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минспорта.

Строительство «умных» спортивных площадок в Коми ведется на условиях софинансирования в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Денежные средства на данные цели выделяются из регионального, федерального и местных бюджетов.

«Первую площадку мы открыли в прошлом году в Сыктывкаре. А следующая «умная» спортивная в виде модульного спортивного зала откроется в ноябре этого года в селе Корткерос. Я очень надеюсь, что эта площадка станет ещё одним центром притяжения для всех, кто занимается спортом и ведёт активный образ жизни. Сегодня наша задача в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» привлечь как можно больше жителей к активным занятиям физической культурой», - отметила министр физической культуры и спорта Республики Коми Наталья Карина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд конфисковал автомобиль у любителя пьяной езды из Микуня (подробнее)