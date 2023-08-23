С начала года в Коми 18 тысяч семей получили субсидию на оплату ЖКУ

В Республике Коми с начала 2023 году субсидию на оплату ЖКУ получили порядка 18 тыс. семей. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтруда, средний размер поддержки составляет около 4 тыс. рублей в месяц.

Граждане могут получить субсидию на оплату ЖКУ в том случае, если расходы на оплату квартиры и коммунальных услуг превышают допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи.

На сегодняшний день в Республике Коми максимально допустимая доля расходов составляет 22% от дохода семьи.

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