Автовладельцы из Коми отсудили у дорожной компании около миллиона рублей

Дорожная компания выплатила более 900 тысяч рублей пострадавшим автовладельцам. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ФССП по Коми.

Из-за сильного порыва ветра на автомобиль рухнул дорожный знак, из-за ямы в асфальте транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с самосвалом. От удара легковушку отбросило в еще один автомобиль. В результате наезда на яму были повреждены тормоза, подвеска, правые колеса, а также активировалась подушка безопасности. Во всех случаях была признана виновной дорожная компания, которая не обеспечила надлежащее содержание дорожного полотна.

Сотрудники ФССП возбудили исполнительные производства и предупредили руководителя компании-должника об ответственности за неисполнение решения суда. Был наложен арест на 54 единицы коммунальной техники.

Вся сумма была зачислена на депозитный счет ФССП. Исполнительные производства окончены, деньги направлены взыскателям.

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