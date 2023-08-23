Коми стала лидером по количеству вакансий в сфере менеджмента

Эксперты hh.ru выявили рост спроса на топ-менеджеров. Только за июль количество вакансий для них выросло на 67%. Не осталась в стороне и Республика Коми - в регионе выросла потребность в управленцах.

Наиболее активный спрос на управленцев вырос в 20 регионах РФ. Лидирующие позиции заняла Москва, Санкт-Петербург и ПФО - число новых вакансий выросло на 86%, 66% и 68% соответственно.

Лидирующую позицию по количеству вакансий в сфере менеджмента в СЗФО заняла Республика Коми. Число рабочих мест в управлении в целом по региону выросло на 175%, если сравнивать с 2022 годом.

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