В Сыктывкаре увеличится число «лежачих полицейских»

В «Дорожном хозяйстве» Сыктывкара рассказали, что в городе увеличится число «лежачих полицейских». Первый появится около дома №81 по улице Тентюковской, а будет выполнен он в форме трапеции.

Другие «лежачие полицейские» будут расположены около здания №3А по улице Колхозной до пешеходного перехода и за ним. Разметку нанесут уже по окончании обустройства.

«Лежачие полицейские» предназначены для принудительного снижения скорости автомобилей при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, где наблюдается высокая интенсивность движения пешеходов.

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