В Коми капитально отремонтируют девять школ

В текущем году капитально отремонтируют девять школ в Республике Коми. В региональном Минобрнауки рассказали, что после ремонта откроют свои двери общеобразовательные школы Корткеросского, Троицко-Печорского, Сыктывдинского и Усть-Цилемского районов, коррекционные школы Воркуты и Ухты, гимназия имени А.С. Пушкина в Сыктывкаре.

Торжественное открытие пяти школ запланировано на 1 сентября, еще четыре школы откроют к 1 октября.

«Республика и в дальнейшем продолжит участие в программе модернизации. На период двух следующих лет Министерством просвещения России уже одобрена наша заявка в части включения в программу четырнадцати объектов. В планах капремонты общеобразовательных учреждений Сыктывкара, Печоры, Пажги Сыктывдинского района, Небдино Корткеросского района и Сизябска Ижемского района», - отметила и.о. министра образования и науки Республики Коми Наталья Якимова.

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