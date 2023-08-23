МВД по Коми рекомендует жителям региона ответственнее относиться к поиску работы

26-летняя жительница Корткеросского района обратилась в полицию и сообщила, что с ее банковского счета похитили деньги.

В пресс-службе МВД по РК сообщили, что в одной из соцсетей она наткнулась на предложение о заработке удаленно и откликнулась на него. Спустя время с ней связался незнакомец и пообещал ей хорошую прибыль. Для того, чтобы начать зарабатывать, заявительнице необходимо было приобрести на их сайте мелкие товары.

На протяжении нескольких дней девушка отправляла мошенникам деньги, после чего они заблокировали ее аккаунт. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей.

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