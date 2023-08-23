Каждый седьмой житель Сыктывкара тяжело расстается со старыми ненужными вещами

Эксперты сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, что каждый седьмой сыктывкарец тяжело расстается со старыми ненужными вещами. В опросе принимали участие экономически активные граждане.

Каждый пятый респондент трудно расстается со старой обувью и одеждой - 20%. 11% не могут выбросить газеты, журналы и книги. Еще 9% жалко выбрасывать старую электронику и бытовую технику. 7% сыктывкарцев не могут расстаться с вещами и предметами, которые олицетворяют их воспоминания.

22% респондентов избавляются от ненужных вещей без сожаления, а 14% (каждый седьмой) - не могут заставить себя что-то выбросить.

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