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НовостиПроисшествия23 августа 2023 7:06

В Сыктывкаре легковушка сбила пешехода: он в больнице с переломами

В Сыктывкаре иномарка сбила 64-летнего мужчину
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 22 августа, в Сыктывкаре автомобиль Chery Tiggo сбил мужчину 1959 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около половины шестого вечера. Молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем Chery по улице Малышева. На перекрестке с Лыткина иномарка сбила мужчину 1959 года рождения. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал мужчина. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также перелом бедра. Пострадавшего увезли в больницу.

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