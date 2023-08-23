В Сыктывкаре легковушка сбила пешехода: он в больнице с переломами

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 22 августа, в Сыктывкаре автомобиль Chery Tiggo сбил мужчину 1959 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около половины шестого вечера. Молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем Chery по улице Малышева. На перекрестке с Лыткина иномарка сбила мужчину 1959 года рождения. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал мужчина. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также перелом бедра. Пострадавшего увезли в больницу.

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