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НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:43

В Коми браконьер убил лосенка

Прокуратура Коми добивается возмещения ущерба с убившего лося браконьера
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В результате противоправных действий осужденного животному миру причинен ущерб на сумму 240 тыс. рублей

В результате противоправных действий осужденного животному миру причинен ущерб на сумму 240 тыс. рублей

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Житель Коми убил в Корткеросском районе лосенка. Мужчина добыл дикое животное незаконно и причинил серьезный ущерб животному миру. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

- В результате противоправных действий осужденного животному миру причинен ущерб на сумму 240 тыс. рублей. В добровольном порядке мужчина данный ущерб не возместил, - уточнили в ведомстве.

По этой причине прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с браконьера ущерб. Инстанция заявление удовлетворила. Теперь ведомство намерено проконтролировать решение суда и добиться выплаты.

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