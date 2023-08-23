На предприятии в Коми обнаружены усачи

По заключениям о карантинном фитосанитарном состоянии выявлены усачи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Коми на производственной площадке обнаружены опасные вредители - черные еловые усачи. Об этом сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, сотрудники которого выехали на место, чтобы взять образцы.

- По заключениям о карантинном фитосанитарном состоянии выявлены карантинные объекты – жизнеспособные имаго большого черного елового усача (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim) и малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus), - говорится в сообщении.

Предприятие получило от управления предостережение о недопустимости нарушения карантинных норм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маньпупунёр в объективе: жителям столицы Коми раскроют тайны мистического мира плато (подробности)