Пытались купить эхолот и щенка: мошенники обокрали мужчину и женщину из Коми

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Мошенники обокрали двух жителей Коми под предлогом покупки эхолота и щенка шпица в интернете, общая сумма ущерба составила 113 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 49-летний сыктывкарец увидел в сети объявление о продаже эхолота. Мужчина связался с продавцом, а тот настоял на предоплате и запросил данные каты. В итоге со счета жителя столицы Коми было списано 63 тысячи рублей. Тогда сыктывкарец обратился в полицию.

В Вуктыле 35-летняя женщина нашла в сети объявление о продаже щенка. Хозяйка шпица прислала жительнице Коми ссылку для оплаты. После этого с карты женщины списались 50 тысяч рублей. Она также обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела о краже с банковского счета.

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