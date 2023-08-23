В Сыктывкаре 31-летний мужчина обматерил врачей Эжвинской нейрохирургии

Тревожный сигнал поступил росгвардейцам с Эжвинской больницы. Фото: пресс-служба Росгвардии Коми

В Сыктывкаре задержали 31-летнего мужчину, который буянил в отделении нейрохирургии Эжвинской больницы. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Коми, молодой человек обматерил персонал и вел себя агрессивно.

- Мужчина ворвался в приемное отделение нейрохирургии, вел себя неадекватно, громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью без адресно и на замечания медицинских работников не реагировал. Врачи нажали на тревожную кнопку, - уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего начата проверка.

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