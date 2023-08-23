В Коми 52-летний отец маленьких детей на протяжении месяцев бил и истязал их

В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие вину обвиняемого Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ухте отец двоих маленьких детей - четырёхлетнего мальчика и семилетней девочки - предстанет перед судом за их избиение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми.

По информации ведомства, дочь и сына в течение этого года систематически истязал их родной отец. Мужчина не только бил детей, но и выбирал для наказания другие насильственные меры.

- В течение текущего года обвиняемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию сына и дочери, систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении своих малолетних детей, - уточнили в СК.

Сейчас ухтинца ожидает суд, который должен определить его дальнейшую судьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приходил на работу и бил»: домашний тиран из Коми истязал свою жену даже после развода (подробности)