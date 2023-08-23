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НовостиОбщество23 августа 2023 13:32

По ночам в Коми ожидаются заморозки

Температура воздуха будет приближаться к нулю
Источник:kp.ru
По ночам в Коми ожидаются заморозки

По ночам в Коми ожидаются заморозки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Коми ожидаются ночные заморозки, температура воздуха будет приближаться к нулю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в отдельных районах севера европейской части нашей страны и Приволжского ФО будет снижаться температура. Это прогноз будет актуальным уже в ближайшие дни. По ночам температура на востоке Архангельской области и в Коми будет приближаться к нулю, передает «Интерфакс».

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