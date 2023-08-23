По ночам в Коми ожидаются заморозки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Коми ожидаются ночные заморозки, температура воздуха будет приближаться к нулю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в отдельных районах севера европейской части нашей страны и Приволжского ФО будет снижаться температура. Это прогноз будет актуальным уже в ближайшие дни. По ночам температура на востоке Архангельской области и в Коми будет приближаться к нулю, передает «Интерфакс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сегодня Коми накроет туман (подробности)