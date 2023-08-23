В Коми мужчина получил судимость за незаконное хранение свыше 400 патронов

Вину в содеянном мужчина признал Фото: Артем КИЛЬКИН

Прилузский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя деревни Вотинской. Он признан виновным в незаконном хранении боеприпасов. Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Прилузского района.

Судом установлено, что сельский житель, не имея специального разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, незаконно хранил свыше 400 патронов.

Вину в содеянном мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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