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НовостиПроисшествия24 августа 2023 5:18

Голова была в крови: в одном из баров Прилузского района подрались две женщины

В Коми две женщины подрались в баре
Источник:kp.ru
Голова была в крови: в одном из баров Прилузского района подрались две женщины

Голова была в крови: в одном из баров Прилузского района подрались две женщины

В одном из баров Прилузского района Коми подрались две женщины. На место направились сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе ведомства рассказали, что возле входа в заведение росгвардейцы обнаружили женщину, голова которой была в крови. Пострадавшую экстренно доставили в больницу.

Очевидцы пояснили, что между женщинами завязался конфликт, переросший в драку. Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнюю женщину и доставили ее в полицию.

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