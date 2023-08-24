Ежемесячно более 23 тысяч жителей Коми получают доплату к пенсии

Ежемесячно в Коми 23 194 жителя республики получают региональную соцдоплату к пенсии. Как сообщает Минтрудсоц РК, средний размер данной меры поддержки составляет около 4,5 тысяч рублей.

По данным ведомства, с января по июль текущего года на выплаты было направлено 741 млн рублей, 207 млн рублей из них были выделены из республиканского бюджета.

Эта мера поддержки назначается неработающим пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума - 15 158 рублей.

«Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает этой величины прожиточного минимума пенсионера, то государство доплачивает пенсионеру эту разницу. Это и есть региональная социальная доплата к пенсии. Важно помнить, что в материальное обеспечение входит не только пенсия, но другие доходы – различные выплаты и пособия, в том числе ежемесячные страховые выплаты, которые предоставляются Социальным фондом России», – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

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