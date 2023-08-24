Самая дешевая квартира в России продается в Коми

«Домклик» провел исследование и рассказал, сколько стоят самые дешевые квартиры в РФ.

Самая дешевая квартира в стране на вторичном рынке жилья продается в Воркуте за 100 тысяч рублей. Квартира расположена на четвертом этаже пятиэтажного дома 1991 года постройки по улице Привокзальной.

Как сообщает РИА Недвижимость, однокомнатную квартиру площадью 30,6 кв. м. можно приобрести за 100 тысяч рублей - 3 268 рублей за один квадратный метр. В среднем квадратный метр жилья в Воркуте стоит свыше 10,5 тысяч рублей.

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