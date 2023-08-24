В одном их районов Сыктывкара гаражи стали космическими
В Сыктывкаре в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство сквера по улице Малышева, 13.
На сегодняшний день уже установлены велопарковки, новые мусорные баки и уличные светильники, а также уложен первый слой асфальта на пешеходной зоне и почти готовы дорожки из брусчатки.
Стена из гаражей, находящаяся рядом с площадкой-сквером, стала космической - она преобразилась в стрит-арт на космическую тематику.
Уже к началу сентября планируется сдача объекта.
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