В одном их районов Сыктывкара гаражи стали космическими

В Сыктывкаре в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство сквера по улице Малышева, 13.

На сегодняшний день уже установлены велопарковки, новые мусорные баки и уличные светильники, а также уложен первый слой асфальта на пешеходной зоне и почти готовы дорожки из брусчатки.

Стена из гаражей, находящаяся рядом с площадкой-сквером, стала космической - она преобразилась в стрит-арт на космическую тематику.

Уже к началу сентября планируется сдача объекта.

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