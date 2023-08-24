В зоне проведения СВО погибли двое жителей Коми

Фото из ТГ-канала главы Коми Владимира Уйбы
Во время СВО погибли двое жителей Коми - рядовой Павел Выборный и сержант гвардии Александр Елфимов.
Павел Анатольевич Выборный родом из Сыктывкара. Проживал в поселке Ёдва Удорского района Коми. В зоне проведения СВО служил пулеметчиком мотострелкового отделения.
Александр Сергеевич Елфимов родился в Корткеросском районе в селе Маджа. Мужчина служил в самоходно-артиллерийском взводе.
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