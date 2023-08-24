В поселке Войвож пьяный мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник

Вчера, 23 августа, в поселке Войвож пьяный мотоциклист выехал на встречную волосу и врезался в автомобиль Suzuki Grand Vitara. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло около дома №13 по улице Комсомольской.

Мотоциклом управлял 46-летний мужчина. В результате ДТП он получил ушибы ног.

В момент столкновения мотоциклист был без мотошлема, а также не имел водительского удостоверения. На нарушение ПДД его привлекали к ответственности 7 раз.

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