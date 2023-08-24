Жительница Усинска выносила без оплаты из магазинов водку и вино

В Коми суд вынес приговор женщине за кражи алкоголя из магазинов

Суд вынес приговор 35-летней жительнице Усинска за неоднократное воровство алкогольных напитков из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Усинска.

Весной 2023 года горожанка совершила 6 хищений и 2 покушения на хищение спиртного из магазинов. В основном она воровала вино и водку.

Женщину приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поселке Войвож пьяный мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник (подробнее)