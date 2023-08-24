В Ухте заключили под стражу иностранца, который обманывал пожилых людей

В Ухте заключили под стражу гражданина Казахстана, который обманывал пенсионеров
В Ухте заключили под стражу гражданина Казахстана, который обманом похищал деньги у пожилых людей. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, от его действий пострадали два человека.
Пенсионеров обманывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Звонившие убеждали доверчивых граждан передать деньги курьеру, чтобы избежать уголовной ответственности.
Двое пожилых людей отдали обвиняемому в сумме 1 миллион рублей. В настоящее время проводится расследование.
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