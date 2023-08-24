Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 августа 2023 10:48

В Ухте заключили под стражу иностранца, который обманывал пожилых людей

В Коми заключили под стражу иностранца, обманувшего пенсионеров
Источник:kp.ru
В Ухте заключили под стражу гражданина Казахстана, который обманывал пенсионеров

В Ухте заключили под стражу гражданина Казахстана, который обманывал пенсионеров

В Ухте заключили под стражу гражданина Казахстана, который обманом похищал деньги у пожилых людей. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, от его действий пострадали два человека.

Пенсионеров обманывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Звонившие убеждали доверчивых граждан передать деньги курьеру, чтобы избежать уголовной ответственности.

Двое пожилых людей отдали обвиняемому в сумме 1 миллион рублей. В настоящее время проводится расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми установили прожиточный минимум на 2024 год (подробнее)