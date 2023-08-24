В Ухте заключили под стражу иностранца, который обманывал пожилых людей

В Ухте заключили под стражу гражданина Казахстана, который обманывал пенсионеров

В Ухте заключили под стражу гражданина Казахстана, который обманом похищал деньги у пожилых людей. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, от его действий пострадали два человека.

Пенсионеров обманывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Звонившие убеждали доверчивых граждан передать деньги курьеру, чтобы избежать уголовной ответственности.

Двое пожилых людей отдали обвиняемому в сумме 1 миллион рублей. В настоящее время проводится расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми установили прожиточный минимум на 2024 год (подробнее)