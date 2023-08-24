В Коми 256 человек получили пенсионные накопления умерших родных Фото: Shutterstock

В 2023 году 256 жителей Коми получили пенсионные накопления умерших родственников. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения СФР.

Общая выплаченная сумма составила 18,7 млн рублей. При этом максимальный размер выплаты – 589 тысяч рублей. Накопления выплачиваются правопреемникам в случае, если человек умер до назначения пенсии либо до получения единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений.

– Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках программы государственного софинансирования пенсий. Такие средства выплачиваются независимо от факта назначения пенсии, – говорится в сообщении.

Правопреемниками умершего гражданина являются лица, указанные в его заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, при отсутствии заявления — близкие родственники (первой и второй очереди). К правопреемникам первой очереди относятся супруги, дети и родители. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Заявление о выплате средств можно подать в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке.

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