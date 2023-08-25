Поэзию и фотовзгляд гармонично соединит новая экспозиция в столице Коми

Природу и человека, живущего в ней, представят и фотохудожник, и поэт из Коми. Фото: личный архив.

28 августа в 16:00 в конференц-зале Финно-угорского культурного центра РФ состоится открытие выставки «Пыж да лов» (Душа и лодка). На экспозиции будут представлены фотоработы Ирины Калининой и стихотворения Елены Афанасьевой на коми языке, а также в переводах известных русских поэтов. Подробности расскажет «КП-Коми».

Удивительна и прекрасна Удора! Белые боры, речушки, текущие из сердца Пармы, прозрачная вода, лодки на каменистых берегах, церквушки и, конечно же, красивые дома и люди. Всё это замечает и передаёт через фотоискусство Ирина Калинина.

Обе героини будущей выставки родились и выросли на Удоре, их детство прошло на солнечных берегах реки Вашки. И сегодня творчество и фотографа, и поэта пронизано безграничной любовью к Родине.

Переводы комиязычных произведений Елены Афанасьевой осуществили известные поэты Андрей Попов, Олег Павлов, Галина Шубникова, Татьяна Ческидова, Татьяна Чуракова, Алексей Панин.

Экспозиция будет работать до 30 сентября по адресу: Сыктывкар, ул. Ленина, 73.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре появились космические гаражи (подробности)