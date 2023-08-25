В районе Коми администрацию обязали оборудовать остановки, дороги и тротуары

В Княжпоготском районе администрацию обязали привести в порядок общественные места

В Княжпоготском районе местную администрацию обязали оборудовать места остановок общественного транспорта, устранить дефекты на тротуарах и проезжей части. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, основанием стало обращение жительницы микрорайона Ачим в Емве, в котором она сообщила об отсутствии автобусных павильонов и остановок.

Проверка ведомства показала, что необходимые требования не соблюдаются муниципалитетом. В частности, места остановок на улице 60 лет Октября напротив домов №№ 11, 28, 54, 82 и 104 не оборудованы павильонами, отсутствют скамейки и урны.

Также не предусмотрен тротуар на участке от улице 60 лет Октября от дома №1 до дома 116. Проверка выявила и дефекты проезжей части на Песчаном переулке.

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