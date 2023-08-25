Из-за сложности с госконтрактами инвалид из Коми не может получить реабилитацию

Инвалид из Коми пытается добиться через суд средства технической реабилитации

В Сысольском районе прокуратура через суд добиваться обеспечения инвалида второй группы техническими средствами реабилитациию Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По предоставленным данным, местная жительница из-за особенностей своего заболевания нуждается в реабилитации. Однако ими ее обеспечивали в последний раз в 2022 году. Часть средств она приобретала за свой счет.

В качестве причины отказа Фонд указывал сложность при заключении госконтрактов. Чтобы восстановить нарушенные права, прокуратура направила иск в суд.

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